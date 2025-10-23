Lecce, Camarda ieri ha svolto lavoro personalizzato: il motivo

vedi letture

Ieri Francesco Camarda non si è allenato in gruppo con il Lecce. Il centravanti di proprietà del Milan ha svolto lavoro personalizzato perché reduce da uno stato febbrile. Di seguito il comunicato della società salentina in merito al report dell'allenamento di mercoledì 22 ottobre:

"Squadra iimpegnata oggi pomeriggio in un allenamento al Centro Sportivo di Martignano.

Alla seduta odierna assente Jean, mentre Banda e Camarda, reduci da uno stato febbrile, hanno svolto un lavoro personalizzato con Pérez e Sottil.

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato con l’Udinese proseguirà domani mattina a Martignano".