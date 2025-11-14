Lecce, Di Francesco: "Mi aspetto che Camarda faccia qualche gol in U21"

vedi letture

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è intervenuto presso l'Aula Magna del Dipartimendo di Scienze Giuridiche in un incontro dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport dell'Università del Salento. Nel suo intervento ha parlato anche di attualità e di Francesco Camarda, centravanti in prestito dal Milan. Alcune delle sue dichiarazioni.

Su Camarda: cosa si aspetta da lui in Nazionale Under 21?

"Mi aspetto che faccia gol e che lo porti anche qui a casa, a Lecce (ride, ndr). Sta crescendo molto, sta facendo le sue esperienze e l'Under 21 è un momento molto importante per lui"

Il Lecce in linea con gli obiettivi o si aspettava qualcosa di più o in meno?

"Ci stiamo ancora conoscendo. Se dovessi guardare le prestazioni ci manca qualche punto, ma si vede che non siamo stati bravi a concretizzare la mole di gioco delle ultime partite, anche con lo stesso Napoli dove 5 minuti dopo il rigore abbiamo preso il gol. Non possiamo

però guardarci indietro, ma solo avanti".