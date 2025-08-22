Leeds, Farke: "Okafor la scelta ideale. Qui per trovare più continuità"

vedi letture

Daniel Farke, allenatore del Leeds, ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto del Club: Noah Okafor. Lo svizzero è stato preso a titolo definitivo dal Milan per 20 milioni di euro. Le sue parole:

“Abbiamo parlato della possibilità di aggiungere giocatori di qualità al nostro attacco e Noah è la scelta ideale. Ha l’età giusta, ha giocato per due grandi club italiani e ha disputato la Champions League con il Salisburgo. È un giocatore con un grande potenziale. Gli daremo pieno supporto e un buon palcoscenico per trovare più continuità rispetto agli ultimi due anni. Se sfrutta il suo potenziale e si concentra allora con il duro lavoro avrà tutto per lasciare il segno a questo livello. Siamo felici di averlo con noi”.