Lega Serie A, via libera all'acquisto del 51% di Fantacalcio per 18 milioni: ecco chi ha votato a favore e chi contro
MilanNews.it
Nella giornata di ieri, l'Assemblea della Lega Calcio Serie A ha dato il via libera all'acquisizione del 51% di Fantacalcio per 18 milioni di euro. Come rivela Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), l'ok è arrivato con 15 voti favorevoli, tre voti contrari (Como, Fiorentina e Napoli hanno votato no per via del prezzo dell’operazione, ritenuto troppo elevato) e due astenuti (Cremonese e Roma).
Di seguito l’elenco di chi ha votato a favore, chi contro e chi si è astenuto:
Favorevoli
·Atalanta
·Cagliari
·Bologna
·Genoa
·Inter
·Juventus
·Lazio
·Lecce
·Milan
·Parma
·Pisa
·Sassuolo
·Torino
·Udinese
·Verona
Contrari
·Como
·Fiorentina
·Napoli
Astenuti
·Cremonese
·Roma
