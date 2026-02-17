Lega Serie A, via libera all'acquisto del 51% di Fantacalcio per 18 milioni: ecco chi ha votato a favore e chi contro

Nella giornata di ieri, l'Assemblea della Lega Calcio Serie A ha dato il via libera all'acquisizione del 51% di Fantacalcio per 18 milioni di euro. Come rivela Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), l'ok è arrivato con 15 voti favorevoli, tre voti contrari (Como, Fiorentina e Napoli hanno votato no per via del prezzo dell’operazione, ritenuto troppo elevato) e due astenuti (Cremonese e Roma).

Di seguito l’elenco di chi ha votato a favore, chi contro e chi si è astenuto:

Favorevoli

·Atalanta

·Cagliari

·Bologna

·Genoa

·Inter

·Juventus

·Lazio

·Lecce

·Milan

·Parma

·Pisa

·Sassuolo

·Torino

·Udinese

·Verona

Contrari

·Como

·Fiorentina

·Napoli

Astenuti

·Cremonese

·Roma