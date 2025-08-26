Letizia: "La logica per questa società non esiste quasi mai. Si pensa solo alla speculazione finanziaria e non al grido di aiuto che sta lanciando il campo"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle necessità negli ultimi giorni di mercato per il Milan: "Il difensore centrale è ossigeno per questa squadra e come tale sarebbe, di logica, un acquisto indispensabile: ma la logica per questa società purtroppo non esiste quasi mai. Troppo spesso si pensa solo alla speculazione finanziaria di acquisti e cessioni e non al grido di aiuto che sta lanciando il campo: così si sta rischiando di ripetere l’ottavo posto, con annesse conseguenze dello scorso anno. Senza difensore centrale, si rischia non di non essere competitivi per lo scudetto, visto che quello al momento resta solo un illusione di mezza estate fatta comparire nei primi giorni di Allegri, ma addirittura per l’obiettivo minimo del quarto posto.

Questa dirigenza pensa troppo a comprare per rivendere e mai a comprare per rinforzare il lato sportivo, ma di questo passo, anche le speculazioni non serviranno ad altro che a coprire i buchi economici dei risultati sportivi disastrosi. Io capisco nel 2025 l’esigenza del player trading e dell’autofinanziarsi, anche se è stata portata all’estremo: d’altronde, visto il terzo bilancio in attivo di fila, il proprietario del Milan potrei essere anche io… troppo facile così”.