Letizia: "Possiamo dirci quello che vogliamo, possiamo dirci che un attaccante deve fare tante cose, ma Ramos è stato preso per fare gol"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul rendimento di Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul rendimento di Goncalo Ramos, attaccante del Milan: "Secondo me Goncalo Ramos in questo momento merita un 6,5, non un 9, e spiego anche il perché. Goncalo Ramos fa tutto quello che un attaccante deve fare e lo fa bene, però in questo momento obiettivamente ha fatto un gol in sei partite. Come diceva anche Carlo Passerini nel video di domenica sera, possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma l'attaccante deve fare gol. È un dato oggettivo.

È oggettivo perché spesso nel calcio di oggi si tende a sottolineare l'utilità dell'attaccante: il far salire la squadra, il giocare con i compagni, il pulire i palloni e così via. Tutto vero, e Goncalo fa tutto questo e lo fa anche molto bene, però non siamo qui solo per quello, siamo qui per fare gol. Sarebbe stupido ignorarlo e non faremmo un buon servizio nemmeno a lui. Nelle valutazioni, infatti, se si considera solo il lavoro extra, si rischia di dare un giudizio non credibile, che sembra messo lì soltanto per giustificarlo e perde di senso e di significato.

Invece no: con la stessa serenità d'animo e con la stessa onestà intellettuale dobbiamo sottolineare che un gol in sei partite è poco, veramente poco. Il 6,5 glielo do perché bocciarlo sarebbe stupido: è un attaccante che ha vinto due Coppe dei Campioni negli ultimi due anni, si vede che ha dato una prospettiva diversa alla nostra manovra ed è l'unico ad aver fatto un gol meraviglioso. Per me, quindi, Goncalo Ramos è da 6,5".