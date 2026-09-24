Pellegatti: "Il gol di Pulisic contro il Lecce è stato paragonato a quello di Baggio contro la Juve..."

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Il Milan è reduce dalla bella vittoria contro il Lecce nell'ultimo turno di campionato prima di questa sosta, lunghissima per le Nazionali. Dopo la brutta figura rimediata in Europa League contro il Benfica, i rossoneri di Amorim hanno saputo finalmente giocare una gara dominante, gestendo benissimo la partita fin dalle battute iniziali. Di questo è stato contentissimo Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero. Così, nell'ultima puntata dell'appuntamento settimanale di Incudine o Martello, rubrica che va in onda sul canale YouTube di Pellegatti, ecco un estratto delle sue considerazioni:

"Il primo gol di Pulisic l'hanno paragonato un pochino a Baggio in una partita alla Juventus. Ha fatto un grande stop e ha tirato in porta, un gol che ha sorpreso. Molto bella l'azione del secondo gol con 16 tocchi per arrivare alla finalizzazione di Rabiot. 16 tocchi di Guardioliana memoria. E poi molto bello, arrembante, l'azione trascinante del nostro caro Diego Moreira”.