Lettonia-Serbia, le formazioni ufficiali: Pavlovic titolare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:35News
di Manuel Del Vecchio

Alle 15.00 scende in campo la Serbia contro la Lettonia in un match valido per le Qualificazioni al Mondiale 2026. Come sempre è fra i titolari Strahinja Pavlovic, difensore centrale rossonero.

SERBIA (3-5-2): Petrovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Katai, Kostic; Jovic, Valhovic. A disp.: Rosic, Ilic, Ugresic, Maksimovic, Gudelj, Terzic, Mitrovic, Babic, Erakovic, Stulic, Birmancevic, Samardzic. Commissario Tecnico: Dragan Stojkovic.

GLI IMPEGNI DI PAVLOVIC CON LA SERBIA

- Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre ore 15.00, Riga - Qualificazioni Mondiale 2026
- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026