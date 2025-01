live mn Girona, Lopez: "San Siro mette soggezione. Il Milan ha ottimi attaccanti, molto bravi soprattutto nelle conclusioni in porta"

David Lopez, difensore del Girona ed ex centrocampista del Napoli, è presente in conferenza stampa per presentare la partita tra Milan e Girona, valida per la settima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Hai già giocato a San Siro?

"San Siro ti mette soggezione. Ma è lo scenario ideale per ripartire, magari con una vittoria per giocarci tutto nell'ultima partita. Domani non avremo una pressione eccessiva".

Giochi in difesa: come affrontare un avversario così?

"Il Milan ha ottimi attaccanti, ma in Spagna ce ne sono di fenomenali... Loro hanno giocatori molto rapidi, veloci, molto bravi nella fase conclusiva, hanno grande qualità. Servirà attenzione in ogni fase del gioco".

Siete autocritici?

"Autocritica tutti i giorni. È il primo anno per il club in Champions, alcune cose potevano essere fatte meglio. Ma siamo qua. E domani possiamo solo vincere".

Il Napoli, tua ex squadra, è primo in classifica...

"Ovviamente seguo il campionato italiano, è una stagione bella per il Napoli: spero di vederli vincere lo Scudetto un'altra volta; sarebbe qualcosa di incredibile che lo vincano due volte in pochi anni".

Morata è il capitano della Spagna...

"Morata è il capitano della nostra nazionale, è importatissimo per tutti noi. Ora è di nuovo in Italia, conosce perfettamente il campionato italiano e speriamo per tutti noi spagnoli che possa avere grande presenza in questa stagione, perché così ci aiuterà per le competizioni estive con la nazionale".