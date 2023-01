LIVE MN - Pioli in conferenza: "Provo dolore. Sarebbe sciocco continuare su questa strada..."

MilanNews.it

Dopo l'ennesima umiliazione di gennaio, subita stavolta contro il Sassuolo per 2-5, Stefano Pioli è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero con il live testuale su MN.

MN - Perché non è stato preso un secondo portiere?

"Abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo fiducia in chi è a disposizione e perché Maignan sta recuperando dall'infortunio".

Cosa cambierà?

"Le cose che non funzionavano bene fino a qualche settimana fa non hanno funzionato, quindi è chiaro che ci sarà qualche modifica".

Che De Ketelaere ha visto?

"Siamo partiti abbastanza bene, ci eravamo illusi col gol di Giroud. Poi facciamo fatica a reagire e fragili in fase difensiva".

Cosa potrebbe cambiare?

"Sarebbe da parte mia sciocco continuare sulla strada che non ci sta portando risultati, quindi sia a livello tattico che a livello mentale qualche cosa farò. I giocatori non sono svogliati e disattenti, ma stanno vivendo un momento difficile. È una sconfitta molto pesante, si avvicina a quella di Bergamo: lì ci compattammo e siamo ripartiti. Sicuramente non rivinceremo il campionato, ma riandare in Champions è fondamentale".

Che cosa promette ai tifosi in vista del derby?

"Prometto che faremo tutta la settimana per vincere il derby".

Cosa prova Pioli dei 5 gol del Sassuolo?

"Dolore".

15:43 | Termina qui la conferenza di Pioli.