live mn Saelemaekers: "Vorrei far notare che è difficile giocare contro squadre in 11 nella metà campo. Non abbiamo aiutato Gimenez"

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero è presente in conferenza stampa al termine del match tra Milan e Cremonese, valido per la prima giornata di Serie A. Segui in diretta tutte le dichiarazioni di Allegri con il live testuale su MilanNews.it.

L'esordio peggiore?

"Penso che abbiamo abbassato troppo il livello di concentrazione. Sapevamo che loro aspettavano solo di segnare per poi difendersi, noi non abbiamo la cattiveria giusta. Dobbiamo rialzarci subito. Giochiamo già venerdì e dobbiamo lavorare duro per far qualcosa di meglio".

Questa sconfitta minerà l'umore del gruppo?

"Non penso. Il gruppo che ho visto durante tutto il ritiro, anche dopo il ko col Chelsea, è un gruppo fantastico, che ha voglia di lavorare e guarda sempre avanti. Saremo uniti qualsiasi cosa accadrà nel futuro".

Vi manca il tifo?

"Per essere onesto, mi è piaciuta la reazione dei tifosi sull'1-1. Ci ha dato grande spinta. Ma ci dispiace non avergli dato i tre punti... Poi quello che succede all'esterno non riguarda i giocatori, ma i tifosi sono sempre presenti".

Quanto è difficile giocare qua rispetto a Bologna o Roma?

"La maglia del Milan è molto pesante. Quando indossi questa maglia hai il dovere di dare tutto sul campo".

Vi è mancato Leao?

"Rafa è fortissimo, ci ha dato tanto anche come punta. Ma comunque abbiamo grande fiducia in Gimenez, quindi non cambia nulla se gioca Leao o Santi. Siamo una squadra unita. Aiuteremo qualsiasi giocatore a fare gol. Oggi non abbiamo aiutato Santi a fare gol, è stato anche un po' sfortunato sul fuorigioco. Però, qualsiasi giocatore giochi lì, dobbiamo aiutarlo".

In pochi avete tentato la giocata...

"Fa parte delle caratteristiche personali di un giocatore, ognuno ha le sue. Vorrei comunque far notare che oggi è stato difficile, loro erano in 11 in difesa ed è difficile trovare la giocata, con loro tutti compatti dentro la loro metà campo".

Che sensazioni hai sulla squadra?

"Ho sempre seguito il Milan anche quando ero in prestito. Ho sentito che è stato un anno difficile per tutti i giocatori, con il gruppo triste. Quando sono ritornato, ho trovato un gruppo disponibile con grande voglia di lavorare, di fare qualcosa di bello: abbiamo tutte le caratteristiche per fare una bella stagione. Poi nessuno sa come andrà, ma noi faremo di tutto"