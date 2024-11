Lo score dei rossoneri impegnati ieri con le proprie Nazionali: Maignan super

vedi letture

Due rossoneri impegnati in questa giornata di pausa nazionali: i francesi Mike Maignan e Theo Hernandez hanno fatto visita a un posto molto familiare come San Siro con la Francia. I transalpini hanno battuto l'Italia a domicilio per 3-1 con una doppietta di Rabiot e un autogol di Vicario, propiziato da una grande punizione di Lucas Digne che oggi sostituiva proprio Theo Hernandez.

Dei due milanisti ha giocato solamente Mike Maignan, dal primo minuto e per tutta la partita. Gara attenta per il portiere francese che non ha subito troppi patemi se non all'ultimo minuto quando ha risposto con una super parata su Kean che ha di fatto salvato il primo posto nel girone. Con un gol in più, l'Italia sarebbe stata in testa per la differenza reti. Non ha giocato Theo Hernandez non al meglio per un fastidio al ginocchio.