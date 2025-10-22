Lo Slavia ferma l'Atalanta: finisce 0 a 0 al Gewiss Stadium

Contro un avversario decisamente alla portata ci si aspettava che l'Atalanta potesse mettere la freccia, vincere e salire a 6 punti in classifica, ma invece lo Slavia Praga è ruiscito a incartare la formazione di Ivan Juric costringendola ad un tristissimo 0 a 0. Certo, le sue occasioni la Dea le ha avute, anche perché i tiri in porta sono stati addirittura 22, ma Markovic si è tolto la soddisfazione di tornare in Repubblica Ceca con la porta inviolata.

CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MERCOLEDÌ

Athletic Bilabio-Qarabag 3-1

Galatarasay-Bodo Glimt 3-1

Monaco-Tottenham 0-0

Atalanta-Slavia Praga 0-0

Chelsea-Ajax 5-1

Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5

Bayern Monaco-Club Brugge 4-0

Real Madrid-Juventus 1-0

Sporting Lisbona-Marsiglia 2-1