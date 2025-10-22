Lo Slavia ferma l'Atalanta: finisce 0 a 0 al Gewiss Stadium
MilanNews.it
Contro un avversario decisamente alla portata ci si aspettava che l'Atalanta potesse mettere la freccia, vincere e salire a 6 punti in classifica, ma invece lo Slavia Praga è ruiscito a incartare la formazione di Ivan Juric costringendola ad un tristissimo 0 a 0. Certo, le sue occasioni la Dea le ha avute, anche perché i tiri in porta sono stati addirittura 22, ma Markovic si è tolto la soddisfazione di tornare in Repubblica Ceca con la porta inviolata.
CHAMPIONS LEAGUE, I RISULTATI DEL MERCOLEDÌ
Athletic Bilabio-Qarabag 3-1
Galatarasay-Bodo Glimt 3-1
Monaco-Tottenham 0-0
Atalanta-Slavia Praga 0-0
Chelsea-Ajax 5-1
Eintracht Francoforte-Liverpool 1-5
Bayern Monaco-Club Brugge 4-0
Real Madrid-Juventus 1-0
Sporting Lisbona-Marsiglia 2-1
Pubblicità
News
Tomori: "Analogie col 2022? Ci sono similitudini, sì, ma a noi il mister dice di pensare partita per partita. Quindi è presto"
Come un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macignodi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Moretto: "Galliani-Milan, non si è ancora arrivati alle firme. Il dirigente ha anche una proposta dalla FIFA"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
Dopo anni di tuffi carpiati e sceneggiate serviva Gimenez per l’indignazione popolare. Bastava dirlo prima
Antonio VitielloIl Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?
Pietro MazzaraIl rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
Andrea LongoniUna strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com