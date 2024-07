Lo staff di Fonseca: chi sono i collaboratori che lo accompagneranno al Milan

Oggi è ufficialmente inziata l'avventura in rossonero di Paulo Fonseca. Il neo allenatore del Milan è atterrato da poco all'aeroporto di Milano Malpensa Prime (CLICCA QUI) insieme allo staff che lo accompagnerà in questa entusiasmante, e si auspica vincente, avventura milanista. Ma chi saranno gli uomini che lavoreranno al fianco di Fonseca al Fonseca?

Con lui ci saranno i membri del suo staff che si uniranno a quelli già presenti a Milanello e sotto contratto con la società rossonera. Da fuori arriveranno Paulo Ferreira (che avrà sia il ruolo di vice allenatore sia di capo dei match analyst) oltre ad avere un focus specifico sulla fase difensiva: questo ruolo negli anni scorsi era stato ricoperto da Daniele Bonera, che è stato ufficializzato come allenatore della seconda squadra, ovvero Milan Futuro che giocherà in Serie C e si radunerà proprio lunedì 8 a Milanello. Tiago Leal sarà il tattico e sarà l’uomo che, con ogni probabilità, agirà dalla tribuna per avere una visione più ampia della partita per poi comunicare a bordocampo, in tempo reale, eventuali accorgimenti tattici da fare. Inoltre è un grande appassionato di dati. La preparazione atletica sarà guidata da Paolo Mourao, che avrà l’arduo compito di dare nuova linfa alle fibre muscolari dei calciatori e di ridurre in maniera sensibile gli infortuni che, negli anni di gestione Pioli, hanno sempre caratterizzato le annate milaniste, specie nei mesi da ottobre a gennaio. Come preparatore dei portieri ci sarà Antonio Ferreira, con la storica figura di Gigi Ragno passato all'U23.