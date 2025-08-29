Loftus-Cheek a DAZN: "Felici per la vittoria e per non aver subito gol. Allegri mi chiede di segnare? Ci proverò sempre"
Il Milan vince e convince a Lecce e lo fa grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic, subentrato nella ripresa e decisivo con il gol del definitivo 2-0. Ai microfoni di DAZN, queste le dichiarazioni post partita di Loftus-Cheek:
Gol e vittoria
"Siamo molto felici, era importante non subire gol e ci siamo riusciti, dovremo fare ancora di più perchè sappiamo delle nostre potenzialità e qualità".
Su Modric
"E' un campione, ha tantissima qualità e lo sappiamo ma è anche una persona super, per noi è una fortuna averlo in squadra".
Allegri ti ha chiesto tanti gol
"Lo so, speriamo di farne tanti insieme a Youssouf (Fofana) che ha tanta qualità e fisico. Per me la cosa più importante è vincere come squadra, poi se arrivano i gol ancora meglio".
