Loftus-Cheek a Sky: "Contento per il primo gol e i tre punti. Bravi a reagire dopo le due reti annullate"

Nell'immediato post partita di Lecce-Milan Ruben Loftus-Cheek è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla prima vittoria della stagione

"Sono molto felice. Quest'anno è diverso. Questa sera è stata una partita difficile, tosta. Dopo due gol annullati è difficile per la testa, ma la mentalità è stata perfetta. Io ho fatto gol e poi Puli (Pulisic, ndr) fa gol. Felice dei tre punti, adesso sta la sosta ma lavoriamo duro per poi iniziare al rientro".

Allegri ti dà molta fiducia e vuole che tu e Fofana facciate 15 gol in questa stagione

"Ci proviamo (ride, ndr). Stasera ho fatto il primo gol e sono molto felice. Ma adesso sono molto più felice per la vittoria. Questo è molto importante per noi".

Non segnavi da più di un anno...

"Voglio fare bene questa stagione con la squadra. La squadra è molto più importante di me”.