Loftus torna in Nazionale: gli impegni con la sua Inghilterra

di Francesco Finulli

Come di consueto, dopo le prime due giornate di Serie A della stagione, tornano le Nazionali che, nei prossimi dieci giorni, si prenderanno la scena con le varie partite di Qualificazioni Mondiali 2026. Il Centro Sportivo di Milanello si svuoterà in questi giorni con ben 12 calciatori convocati dalle rispettive selezioni Nazionali. Molti, come detto, saranno impegnati nelle gare di qualifica al prossimo campionato del Mondo, un paio invece giocheranno sfide amichevoli. 

Si seguito si riportano gli impegni dell'Inghilterra di Ruben Loftus-Cheek.

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre ore 18.00, Birmingham - Qualificazioni Mondiale 2026

Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026