Lotito accusa: "Calcio italiano ormai in mano ai fondi. Serve coraggio e regole uguali per tutti"

Nel corso del suo intervento durante il corso da Team Manager organizzato dall’Associazione Sportiva LUISS, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato anche della situazione dei club nel sistema calcistico italiano:

"Introdussi la percentuale del 3% per gli agenti: pensate a quanti milioni di euro escono dal sistema se considerate che un agente prende il 10% sul lordo riconosciuto al calciatore. Non tutti hanno il coraggio di regolamentare tutto questo. C’è poi il controllo dell’iscrizione delle società: se hai un bilancio dove utilizzi la cassa per patrimonializzare le strutture, ti si abbassa l’indice di liquidità. Così obblighi le società a ripianare con soldi propri, nonostante siano società sane perché investono nelle strutture. Dall’altra parte, invece, le società tramite bond ripianano i bilanci, non investono nelle strutture e sono tecnicamente delle società fallite, eppure vincono i campionati. Se metti dei parametri, devono valere per tutti, senza scappatoie. Il tifoso è stato educato a vincere a qualsiasi costo, invece bisogna vincere se lo meriti.

Come mai in Italia sono rimasti solo i fondi? C’è qualcosa che non funziona, siamo rimasti io e Aurelio, la Juve è in Exor che sta in Olanda, poi ci sono Cagliari e Torino. Ormai siamo rimasti in 4-5, questa situazione va valutata. Questo non è più il calcio italiano, sono tutti americani. Siamo rimasti io, Aurelio, Cairo, Giulini e Pozzo, anche se non mi sembra che il livello sia così".