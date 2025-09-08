Lotta scudetto, Denis non ha dubbi: "Dico il mio Napoli"

German Denis, ex attaccante tra le tante di Udinese, Atalanta e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco di seguito un estratto delle parole dell’ex attaccante degli azzurri:

La squadra del cuore?

"Ne dico quattro. Reggina, Atalanta, Napoli, Independiente".

Ricordo più bello in Italia?

"La promozione con la Reggina e tanti momenti con l’Atalanta".

Il mio punto debole?

"Il mancino".

Dove mi sentivo imbattibile?

"Dentro l’area di rigore”

 Chi vincerà la Serie A?

"Napoli"

Chi vincerà la Champions League?

"Manchester City”.