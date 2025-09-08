Luka Modric arriva a 190 presenze con la maglia della Croazia
Nella partita di questa sera tra Croazia e Montenegro, la leggenda e centrocampista rossonero Luka Modric ha raggiunto un altro traguardo di enorme rilievo all'interno di una carriera già stracolma di ogni tipo di riconoscimento individuale e di squadra. Il capitano della nazionale croata, con la sua partenza da titolare nella gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada, ha raggiunto il gettone numero 190 con la maglia del suo paese.
Tutte presenze di enorme valore con il picco della storica finale Mondiale 2018, anno in cui Modric ha vinto meritatamente il Pallone d'Oro. Le prossime gare di Qualificazione più il probabile Mondiale potrebbero proiettarlo verso le 200 presenze.
🥁 #Croatia starting lineup! 🇭🇷🇲🇪 #CROMNE #Family #WCQ #PokažiSrce #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/JgwMKbq3j2— HNS (@HNS_CFF) September 8, 2025
