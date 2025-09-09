Luka Modric festeggia 40 anni: gli auguri social del Milan

Oggi alle 11:20News
di Francesco Finulli

Luka Modric festeggia oggi 40 anni. Un traguardo importante per uno dei giocatori più forti della storia del calcio che di traguardi significativi, sul campo, ne ha raggiunti già tantissimi e intende raggiungerne altri. Primo compleanno in rossonero per il fuoriclasse croato che ieri ha dato inizio alle feste con un assist sul primo dei 4 gol che la Nazionale del suo paese ha rifilato al Montenegro nella partita di Qualificazione ai Mondiali 2026.

Il Milan, sui propri canali social, ha espresso i suoi auguri al campione croato che da qualche settimana calca il prato di San Siro e, nonostante l'età, fa sognare i tifosi del Diavolo: "Dallo scrivere la storia del calcio all'inizio di un nuovo capitolo a Milano. Buon compleanno, Luka Modrić!".