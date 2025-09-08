Luka Modric parte titolare e capitano contro Montenegro

di Francesco Finulli

Dopo essere entrato dalla panchina qualche giorno fa nella sfida in casa delle Far Oer, oggi Luka Modric guiderà la Croazia da titolare e con la fascia da capitano al braccio, come è consuetudine. Il fuoriclasse arrivato quest'estate al Milan oggi viene schierato dal primo minuto nell'importantissima sfida di Qualificazioni ai Mondiali contro Montenegro che si disputerà alle ore 20.45 presso lo "Stadion Maksimir" di Zagabria. Accanto a Modric, il centrocampista dell'Inter Sucic.

La formazione della Croazia:

CROAZIA (4-2-3-1):

Livakovic
Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Stanisic
Modric, Sucic
Pasalic, Kramaric, Perisic
Ivanovic

A disp.: Kotarski, Ivusic, Pongracic, Erlic, Majer, Pasalic, Budimir, Moro, Baturina, Borna Sosa, Fruk, Smolcic

All. Zlatko Dalic