Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti

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Igor Protti è morto a 58 anni: lutto nel mondo del calcio. L'ex numero 10 del Livorno lottava da tempo con una grave malattia

Lutto nel mondo del calcio e della Serie A: è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia tramite i canali social ufficiali dello stesso calciatore. L'ex numero 10 del Livorno lottava da tempo contro una grave malattia e aveva commosso tutti quanti quando, solamente tre settimane fa, aveva compagnato la figlia all'altare per il matrimonio. Negli ultimi mesi tanti i gesti e i segni di vicinanza, specialmente dei tifosi del Livorno che erano andati a cantare per lui sotto la finestra dell'ospedale. La redazione di MilanNews.it offre le più sentite condoglianze alla famiglia e i cari di Igor Protti.

ADDIO IGOR PROTTI, IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA

Il messaggio della famiglia di Igor Protti, questa mattina, con un toccante messaggio d'addio dell'ex calciatore: "Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: 'Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio'".