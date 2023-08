Lutto nel mondo della musica, è morto Toto Cutugno: il cantautore era un grande tifoso rossonero

vedi letture

Lutto nel mondo della musica: è morto oggi, all'età di ottant'anni ed in seguito ad una lunga malattia, Toto Cutugno. Il cantautore non era noto solo nel mondo della musica ma era anche un appassionato tifoso del Milan, come aveva rivelato lui stesso alla Gazzetta dello Sport nel settembre del 2015: "Sono ti­fo­sis­si­mo del Milan. Ero un fan di An­drea Pirlo e mi è di­spia­ciu­to quan­do è an­da­to via".