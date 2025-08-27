M. Colombo: "Qualora saltasse Harder, credo che il Milan farà all-in su Vlahovic"
Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera per cui è corrispondente sia del Milan che del calciomercato in generale, è stata ospite nel pomeriggio di mercoledì sulle frequenze di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24. La collega ha parlato della situazione Conrad Harder, sempre più a rischio, ma anche della percezione di Max Allegri della rosa a disposizione.
Le dichiarazioni su Harder: "Aumentano le perplessità dello Sporting nel cedere Harder al Milan perché non sono pienamente convinti di Ioannidis del Panathinaikos. Qualora saltasse credo che il Milan farà all-in su Vlahovic".
Le dichiarazioni su Allegri: "A mio avviso Allegri non è molto contento di questa squadra. Poi, certo, non lo lascia trapelare pubblicamente. Per lui è stata una doccia fredda sabato, nessuno pensava sarebbe bastata l'assenza di Leao per depauperare tecnicamente così il Milan".
