Magni a MN: "Gigio poteva lasciare il Milan ma ha preferito rinnovare, la sua volontà di restare è chiara"

Alfredo Magni, ex preparatore dei portieri del Milan e di Donnarumma, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'intervista completa) e ha parlato della possibilità che Gigio rinnovi il suo attuale contratto: "Gigio per il Milan ha rinunciato a tanti soldi e se il Milan lo metterà in condizione di poter rimanere, penso che la sua volontà di restare sia chiara. Poi, chiaramente, non dipende solamente da lui. Ha già fatto in passato scelte forti, però ci sono tante variabili. Se non penso che prima o poi Donnarumma deciderà di provare un'altra esperienza lontano dal Milan? Non lo so, perché dipende da persona a persona. In passato ha avuto questa possibilità, ma ha preferito rinnovare con il Milan. Essendo anche cresciuto rispetto a tre anni fa, sicuramente lui adesso si sente più responsabile nei confronti della squadra che lui ama sin da bambino. E poi si trova bene, non solo al Milan, ma a Milano in generale".