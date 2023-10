Maignan: "Contro il PSG gara speciale, dovrò rimanere concentrato e non perdermi"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa con la Francia, Mike Maignan ha parlato così della sfida con il PSG in Champions: "Sempre speciale tornare a casa, che sia il Lille o il Parigi. Giocare di nuovo contro il PSG sarà speciale. Ci saranno la famiglia, gli amici... Dovrò rimanere concentrato e non perdermi. Non lasciarmi sopraffare dalle emozioni".