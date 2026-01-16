Maignan extra-lusso, festeggia a modo suo: "La forza della mentalità"

vedi letture

Mike Peterson Maignan. Partita spettacolare del portiere e del capitano del Milan a Como: dopo una piccola sbavatura sul corner che ha portato in vantaggio i lariani, il francese ha vestito il mantello da Supereroe compiendo una serie di parate spettacolari che hanno certificato - una volta ancora di più - perché è il portiere più forte della Serie A e soprattutto perchè il Milan sta facendo di tutto per rinnovarlo. Anche i giocatori del Como hanno alzato bandiera bianca, come testimonia il bell'abbraccio che Douvikas scambia con Mike dopo il miracolo a inizio ripresa su Nico Paz, l'ennesimo.

Mike Maignan enorme tra i pali, enorme come leadership. Sui propri profili social, Sky Sport 24 ha pubblicato il discorso del portiere rossonero nel pre-gara di Como, fatto in mezzo al campo con tutta la squadra in cerchio: "Ragazzi, stasera andiamo fino alla fine, andando avanti. Tutto quello che succede, sempre andando avanti. Fino alla fine, fino a che l'arbitro fischia. Stiamo insieme ragazzi, tutti e undici insieme!"