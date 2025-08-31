Mancano ormai meno di 24 ore alla chiusura ufficiale del calciomercato
MilanNews.it
Tra le tantissime notizie di questa ultima ora, è passata anche quella del meno un giorno alla fine. Ormai, infatti, mancano meno di 24 ore alla chiusura ufficiale del calciomercato, prevista per domani alle 20:00.
Pubblicità
News
Le più lette
4 Mentre viene fuori la news dell'apertura al trasferimento, Gimenez fa un post romantico su Instagram
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Offerta per Rabiot. Fatta un'altra cessione. Gimenez-Dovbyk difficile! Brutte news da Liverpool. Altri due via
Mercato di fuoco o solo tanta confusione? Tante domande e poche risposte: il campo sarà unico giudice universale
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com