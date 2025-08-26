Marchegiani: "I limiti del Milan si sono visti avanti e dietro. Primo gol subito evitabilissimo"
Luca Marchegiani ha commentato il pessimo inizio del Milan, sconfitto in casa dalla Cremonese. Ecco le sue parole a Sky:
"Io penso che al di là del centrocampo, dove forse ha più scelte Allegri, e ha potuto scegliere, qualche limite si è visto davanti e si è visto dietro. Si parlava delle tossine dell'anno scorso, anche qualche errore è sembrato molto simile a quelli dell'anno scorso. Questi cross che arrivano da sinistra, il gol di Bonazzoli è straordinario, però comunque non c'è una marcatura particolarmente attenta in queste situazioni. Il gol del primo tempo è evitabilissimo".
