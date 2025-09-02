Marchegiani: "Rabiot copre perfettamente le caratteristiche della mezzala di Allegri"

Il mercato si è concluso, con il Milan che dopo due mesi e 10 giorni ha completato una grandissima quantità di operazioni: 10 in entrata e ben 27 in uscita. Una vera e propria rivoluzione per la squadra rossonera che adesso è affidata nelle mani di Massimiliano Allegri che avrà il compito di far sì che gli uomini che gli sono stati messi a disposizione riportino il club in alta quota, minimo la Champions League. In studio a Sky Sport 24, è intervenuto l'ex portiere e opinionista Luca Marchegiani.

Il commento di Luca Marchegiani sul colpo rossonero Adrien Rabiot: "Un giocatore per Allegri il Milan lo doveva prendere. Sono appassionato di questi racconti sugli intrecci di mercato: purtroppo anche se le società hanno le idee chiare, non c’è la possibilità di prenderli tutti. Rabiot è funzionale al gioco del Milan: per come ha fatto vedere di giocare adesso, Allegri ha bisogno di mezzali che abbiano questa capacità di fare entrambe le fasi, soprattutto con qualità nel momento in cui arrivano a concludere. Copre perfettamente le caratteristiche della mezzala di Allegri".