Marciniak arbitro di Roma-Milan: i precedenti con i rossoneri

La Uefa ha reso nota la designazione per Roma-Milan, quarto di finale di ritorno di Europa League. Per l'occasione è stato scelto uno dei fischietti più esperti in circolazione, arbitro dell'ultima finale di Champions League tra Manchester City e Inter: si tratta del polacco Szymon Marciniak. Il fischietto sarà alla quinta direzione con i rossoneri. L'ultima è stata in occasione di Borussia Dortmund-Milan della fase a gironi di Champions League. In precedenza, il direttore di gara polacco ha arbitrato l'1-1 di Napoli-Milan al "Maradona" per il ritorno dei quarti di finale di Champions League della passata stagione, in cui concesse un rigore a testa (entrambi parati) alle due squadre.

Inoltre, per completare i precedenti, Marciniak aveva arbitrato sia lo 0-4 rossonero in casa della Dinamo Zagabria (25 ottobre 2022) che il ritorno in Champions dei rossoneri contro il Liverpool nel settembre 2021. Come detto Marciniak è stato l'arbitro dell'ultima finale di Champions League, persa dall'Inter. E in questa stagione è stato ancora "sfortunato" per i nerazzurri: ha diretto lui, infatti, l'ottavo di ritorno di Champions con l'Atletico Madrid, poi vittorioso ai tiri di rigore.