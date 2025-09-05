Marcolin fa la griglia: "Il Milan un po' dietro le prime quattro"

Il campionato di Serie A è subito cominciato con il botto e dopo le prime due giornate sono 4 le squadre a punteggio pieno: Napoli, Roma, Juventus e Cremonese. L'appuntamento è fra una settimana per il terzo turno, una volta che andrà in archivio la prima pausa per le Nazionali di questa stagione. A commentare la griglia di partenza del campionato di Serie A ci ha pensato l'ex calciatore, oggi opinionista di DAZN, Dario Marcolin che è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte.

Le parole di Marcolin: "Metto Napoli, Inter, Roma e Juventus metto davanti alle altre, il Milan un po’ più dietro perché è vero che ha una sola gara a settimana ma è anche vero che in difesa avrebbe dovuto rinforzarsi meglio. Non sono preoccupato dall’assenza di un vice-Anguissa: il Napoli non è Anguissa-dipendente, è un collettivo, non è legato troppo ai singoli. In ogni caso al suo posto può giocare Gilmour, che lo ha sostituito bene sul finale della scorsa stagione, può arretrare McTominay, possono esserci altre soluzioni”.