Marcolin: "Il Milan avrebbe dovuto rinforzarsi meglio in difesa"
Il campionato di Serie A è subito cominciato con il botto e dopo le prime due giornate sono 4 le squadre a punteggio pieno: Napoli, Roma, Juventus e Cremonese. L'appuntamento è fra una settimana per il terzo turno, una volta che andrà in archivio la prima pausa per le Nazionali di questa stagione. A commentare la griglia di partenza del campionato di Serie A ci ha pensato l'ex calciatore, oggi opinionista di DAZN, Dario Marcolin che è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte.
Le parole di Marcolin: "Metto Napoli, Inter, Roma e Juventus metto davanti alle altre, il Milan un po’ più dietro perché è vero che ha una sola gara a settimana ma è anche vero che in difesa avrebbe dovuto rinforzarsi meglio. Non sono preoccupato dall’assenza di un vice-Anguissa: il Napoli non è Anguissa-dipendente, è un collettivo, non è legato troppo ai singoli. In ogni caso al suo posto può giocare Gilmour, che lo ha sostituito bene sul finale della scorsa stagione, può arretrare McTominay, possono esserci altre soluzioni”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan