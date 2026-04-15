Marcolin: "Milan non attrezzato per lo Scudetto, ma la prossima stagione con qualche innesto..."

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Il Milan si trova nel momento più critico della stagione: due sconfitte conscutive, quattro totali nelle ultime sette e una partita col Verona da non sbagliare per arrivare nella miglior condizione possibile al big match di San Siro contro la Juventus, un vero e proprio spareggio Champions League, che si giocherà domenica 26 aprile. Di tutto questo ha parlato Dario Marcolin, ex giocatore e commentatore televisivo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport questa mattina. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Marcolin sul sogno scudetto del Milan sfumato: "L'Inter ha una rosa più profonda e lo ha dimostrato dopo il derby, quando si è subito ritrovata, e nelle ultime due sfide contro la Roma e il Como, segnando nove reti. Quest'anno il Milan non era attrezzato per conquistare il tricolore, ma la prossima stagione, con qualche innesto... Max ha preso una squadra che era arrivata ottava e l'ha riportata ad alti livelli. È un allenatore da grande progetto, uno che ti dà organizzazione, equilibrio e ti porta a vincere".