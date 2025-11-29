Marelli spiega: "Quello di Pavlovic non è mai rigore per tre motivi"
Nel post partita di Milan-Lazio l'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto negli studi di DAZN durante il programma Vamos giustificando la scelta dell'arbitro Collu, che al 95esimo minuto, dopo una lunga revisione al VAR, ha deciso di non assegnare il calcio di rigore alla formazione biancoceleste per un fallo di attaccante ospite su Pavlovic:
"Quello di Pavlovic non è mai calcio di rigore per tre motivi: l'estrema vicinanza dei giocatori, perché Il braccio non si muove verso la palla, e perché Pavlovic è di spalle. Non ci sono gli elementi per l’assegnazione di un calcio di rigore. Collu ha preso la decisione giusta per la via sbaglia, perché assegnare poi un fallo in attacco è esagerato".
