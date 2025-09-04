Marino: "Il Milan aveva assoluto bisogno di prendere un centrocampista e Rabiot con Allegri tornerà su standard elevatissimi"

vedi letture

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo, si è così espresso a Tuttosport sul calciomercato italiano: "Il migliore dei tre colpi last minute è stato Rabiot. Il Milan aveva assoluto bisogno di prendere un centrocampista e il francese con Allegri tornerà sugli standard elevatissimi che aveva con il tecnico alla Juve". Sul miglior colpo dell'estate invece, pochi dubbi per il dirigente: "Lo dirà il campo, ma sulla carta non possiamo che dire De Bruyne. La sorpresa? Ho molta fiducia in Piccoli. Credo che la Fiorentina abbia fatto un’operazione sulla scia di quella compiuta con Kean l’anno scorso. Tra le grandi dico Napoli, che ha completato molto bene la rosa. Anzi, ora a centrocampo rispetto al modulo dello scorso anno ha un uomo in più. La scommessa è per Conte, che nelle prime due giornate l’ha vinta: giocare con De Bruyne, McTominay, Lobotka e Anguissa, rinunciando a un'ala pura a sinistra".

INVESTIMENTI

Da qualche giorno si è concluso il mercato estivo, nel quale il Milan è stato certamente un grande protagonista: sono infatti arrivati dieci nuovi giocatori per un investimento complessivo di 165 milioni di euro, il più alto in Serie A, bilanciato da cessioni per una cifra simile (169 milioni). Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che spiega che ora è tutto nelle mani di Massimiliano Allegri.

Quella che è appena iniziata deve essere la stagione della rinascita e della ripartenza del Diavolo dopo il deludente ottavo posto dello scorso campionato. Non è stato un mercato lineare quello del Milan, soprattutto negli ultimi giorni, e forse si poteva e doveva fare meglio in difesa dove manca il giocatore di esperienza che aveva chiesto Allegri, ma in via Aldo Rossi sono convinti di aver potenziato la squadra. Vero che sono partiti due top come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, ma allo stesso tempo sono arrivati grandi giocatori come Modric, Rabiot e Nkunku, oltre ad alcuni giovani in rampa di lancio come Jashari, Ricci e De Winter.