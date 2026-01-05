Marinozzi: "Fullkrug attaccante che mancava al Milan: buona condizione fisica"

vedi letture

Il Milan ha aperto il suo 2026 con una vittoria in trasferta contro il Cagliari: 0-1 grazie al gol di Leao su assist di Rabiot. Nei giorni successivi alla partita in Sardegna, il telecronista e giornalista Andrea Marinozzi, da quest'anno al commento su DAZN, ha commentato come di consueto la prestazione della squadra rossonera sul suo canale YouTube. In partcolare Marinozzi ha parlato di qualche giocatore individulamente, nello specifico lo stesso Adrien Rabiot e Niclas Fullkrug.

Il commento e l'opinione di Andrea Marinozzi su NIclas Fullkrug: "Dobbiamo parlare anche di Fullkrug: attaccante che mancava in questa squadra, centravanti che per caratteristiche il Milan non aveva. Quando entra i rossoneri hanno l’opportunità di alzare il pallone e la chance per Pulisic arriva così. Fullkrug non è solo un target man, che è la sua funzione principale, ma è anche abile nella gestione del pallone: pensavo di trovarlo più appesantito e invece l’ho trovato con una buona condizione fisica. Tecnicamente non è scorso e quindi porta qualcosa in più".