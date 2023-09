Marocchino: "Se facciamo una fotografia delle prime tre partite posso dire che il Milan è quella che ha più convinto"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di 'Cose di Calcio', l'ex calciatore Domenico Marocchino parla così del momento della Juventus dopo la vittoria a Empoli: "Il campionato non è un torneo, è un Giro d'Italia, siamo alla terza di campionato e se facciamo una fotografia delle prime tre partite posso dire che il Milan è quella che ha più convinto. Al momento quanto visto in campo sembra dire che la Juventus trova meno difficoltà a giocare fuori casa che allo Stadium, ma dobbiamo tener presente che Udinese ed Empoli non valgono il Bologna.

Io ieri comunque mi sono divertito anche perchè quando Chiesa è ispirato è uno che diverte. A mercato concluso mi sento di dire che a questa rosa mancano un regista e un giocatore estroso, che avrebbe potuto essere Berardi".