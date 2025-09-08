Martorelli ammette: "Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava"
A TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha analizzato così il mercato estivo che si chiuso qualche giorno fa. Di seguito un estratto delle sue parole su Max Allegri e il mercato effettuato dal Milan nella recente campagna acquisti estiva:
"La delusione del mercato? L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo. Da chi mi aspettavo di più oltre che dall'Inter? Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan