Martorelli ammette: "Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava"

A TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha analizzato così il mercato estivo che si chiuso qualche giorno fa. Di seguito un estratto delle sue parole su Max Allegri e il mercato effettuato dal Milan nella recente campagna acquisti estiva:

"La delusione del mercato? L’Inter avrebbe dovuto fare un acquisto determinante: Lookman. Avrebbe cambiato le alternative nel parco attaccanti e non aver centrato questo obiettivo fa difettare la squadra di un calciatore che possa creare superiorità numerica e saltare l’uomo. Da chi mi aspettavo di più oltre che dall'Inter? Il Milan ha fatto fatica a non dare ad Allegri ciò che sperava. Il mister avrebbe sperato di portare a casa fino all’ultimo Vlahovic. La Juve lo ha tenuto e dosi Allegri ha dovuto fare di necessità virtù”.