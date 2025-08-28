Martorelli: "Juventus e Milan in leggero ritardo: mi sembra ci siano idee confuse"

Per parlare degli ultimi giorni di calciomercato estivo, l'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e si è espresso con perplessità soprattutto su Milan e Juventus. Le sue dichiarazioni.

Sul rush finale di mercato: "Juventus e Milan sono in leggero ritardo su quello che è il perfezionamento di una campagna acquisti che potrebbe renderli competitivi per il campionato. Mi sembra che ci siano idee confuse. Gli ultimi giorni rappresenteranno l'ago della bilancia".

Su com'è andato fin qui il mercato: " Vedo in grande difficoltà il Milan che ha perso giocatori importanti, uno su tutti Reijnders e non lo ha rimpiazzato nel migliore dei modi. Penso che Allegri avrebbe fatto di tutto per portare a casa Vlahovic".