Masala: "Il Milan è un cantiere aperto: con Allegri ci potrebbero essere sorprese"

Andrea Masala, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha oggi commentato il calciomercato delle big in un articolo pubblicato sulla rosea in cui si concentra anche sul Milan. I rossoneri sono stati grandi protagonisti del mercato appena concluso e sperano di vederne gli effetti positivi nel corso di questa stagione che riprende nel weekend dopo la sosta per le Nazionali. Da via Aldo Rossi sono stati acquistati 10 nuovi giocatori e concluse oltre trenta operazioni di mercato in uscita.

Le parole di Andrea Masala sul Milan che sarà in questa stagione: "Il Milan è un cantiere aperto, i suoi sviluppi incuriosiscono i tifosi e i rivali, con diversi punti critici: se Allegri saprà affrontarli, come spesso ha dimostrato, con la sua praticità ed esperienza, ci potrebbero essere sorprese. In attesa del nuovo via, è caccia al Napoli, però il copione è tutto da scrivere: vediamo quali protagonisti si faranno avanti".