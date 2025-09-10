Masala spiega: "Il Milan ha il teorico vantaggio di non avere le coppe Europee"

Andrea Masala, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha oggi commentato il calciomercato delle big in un articolo pubblicato sulla rosea in cui si concentra anche sul Milan. I rossoneri sono stati grandi protagonisti del mercato appena concluso e sperano di vederne gli effetti positivi nel corso di questa stagione che riprende nel weekend dopo la sosta per le Nazionali. Da via Aldo Rossi sono stati acquistati 10 nuovi giocatori e concluse oltre trenta operazioni di mercato in uscita.

Le parole di Andrea Masala sul Milan e le sue ambizioni per l'anno: "I rossoneri hanno il teorico vantaggio di non avere l'assillo delle coppe Europee, che invece avrebbero volentieri affrontato, viste le loro tradizioni. A metà settembre, in attesa del ritorno dell'infortunato Jashari, si ripresentano con Rabiot: l'ex juventino prova a rilanciarsi in Italia, nel progetto di Max viene visto come un incursore in più, oltre che un valido puntello a centrocampo. In avanti si darà per forza spazio a Nkunku, non proprio la prima punta che tanto sarebbe servita".