Masini si chiede: "Perché il Milan non comincia la sua campagna acquisti investendo subito e seriamente su un "9" fatto e finito?"

Il Milan è ormai a un passo dal definire l'arrivo di Conrad Harder, centravanti classe 2005 danese che nell'ultima stagione ha militato nello Sporting Lisbona, squadra con cui ha già giocato e segnato anche in questo avvio di nuova annata. Un attaccante giovanissimo e che i lusitani avevano preso per fare il vice di Gyokeres, per poi raccoglierne l'eredità. Così non sarà: giusto il tempo di trovare un sostituto a Lisbona e poi ci sarà il via libera definitivo per il trasferimento. Intanto il collega Federico Masini oggi su Tuttosport si interroga sulla scommessa punta.

Le parole di Federico Masini sull'arrivo di Conrad Harder: "Nelle prossime ore verrà definito l'acquisto del 20enne Conrad Harder, attaccante di 185 cm che, dopo aver segnato a raffica nel campionato Under 19 danese, da professionista fra Nordsjaelland, Sporting Lisbona e Danimarca Under 21 ha messo insieme 23 gol in 100 gare. Magari Harder diventerà il capocannoniere della Serie A o crescerà come molti osservatori prospettano e fra due stagioni diventerà un nuovo giocatore da plusvalenza, ma la domanda che sorge è una: perché da tante estati il Milan non comincia la sua campagna acquisti investendo subito e seriamente su un "9" fatto e finito?"