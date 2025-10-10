Masolin: "Roma e Milan le sorprese migliori: rossoneri molto tonici"

vedi letture

Nel corso della prima giornata del Festival dello Sport 2025 che è cominciato ieri a Trento, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato anche la giornalista Federica Masolin, già da un paio di stagioni giornalista di punta di Sky Sport 24 per quanto riguarda gli appuntamenti di Champions League. In una breve intervista esclusiva concessa a TMW, la Masolin ha parlato anche della lotta per lo Scudetto nel nostro campionato di Serie A che quest'anno si preannuncia ancora una volta molto combattuta.

Le parole di Federica Masolin sulla situazione attuale del campionato di Serie A: "La lotta scudetto è bellissima e sono piacevolmente stupita dal gioco e dalla qualità delle squadre. Il Napoli molto bene, l'Inter si è ripresa, il Milan molto tonico e c'è anche la Juve. Roma e Milan per ora le sorprese migliori"