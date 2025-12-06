Massimiliano Allegri sarà tedoforo per Milan-Cortina 2026

Febbraio è alle porte, e con esso anche la curiosità verso le prossimi Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Come ogni Olimpiade che si rispetti, anche questa avrà il suo consueto viaggio della torcia, che comincerà oggi nella capitale, Roma, per poi arrivare nei prossimi giorni in Lombardia, regione specifica in cui si svolgerà questa competizione.

Dopo l'annuncio degli scorsi giorni, con Zlatan Ibrahimovic tedoforo ufficiale, in queste ore è arrivato il bis rossonero, visto che anche Massimiliano Allegri lo sarà. A comunicarlo La Gazzetta dello Sport, che ha anche precisato come il tecnico milanista sarà protagonista in una tappa di Varese insieme all'hockeista paraolimpico Alessandro Andreoni.