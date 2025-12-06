Massimiliano Allegri sarà tedoforo per Milan-Cortina 2026
Febbraio è alle porte, e con esso anche la curiosità verso le prossimi Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Come ogni Olimpiade che si rispetti, anche questa avrà il suo consueto viaggio della torcia, che comincerà oggi nella capitale, Roma, per poi arrivare nei prossimi giorni in Lombardia, regione specifica in cui si svolgerà questa competizione.
Dopo l'annuncio degli scorsi giorni, con Zlatan Ibrahimovic tedoforo ufficiale, in queste ore è arrivato il bis rossonero, visto che anche Massimiliano Allegri lo sarà. A comunicarlo La Gazzetta dello Sport, che ha anche precisato come il tecnico milanista sarà protagonista in una tappa di Varese insieme all'hockeista paraolimpico Alessandro Andreoni.
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Al Fulham pazzi di Chukwueze: "Sono felice, l'allenatore mi fa stare sul pezzo". Silva però è prudente: "Riscatto? Non è il momento di parlarne"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
Carlo PellegattiMaignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicino
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com