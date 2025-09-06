Matri sul Milan: "Non è facile sostituire Theo e Reijnders. Hanno tenuto Pulisic e Leao, ma dietro ha perso tanto"

Intervistato questa mattina dai taccuini di Tuttosport, l'ex attaccante Alessandro Matri si è in modo particolare dedicato all'analisi del momento che sta attraversando la Juventus, parlando anche del nuovo Milan di Max Allegri compiendo una sorta di pronostico sulla stagione di Serie A.

Rispetto anche al modo in cui si sono rafforzatele dirette concorrenti, quali obiettivi può realisticamente porsi questa squadra?

"Rispetto all’anno scorso la Juve si è rinforzata, non c’è dubbio. L’obiettivo principale è la qualificazione in Champions League, ma può anche provare a vincere. Si devono incastrare tante cose. Ma la Juventus deve sempre pensare con quella testa. Il Napoli l’anno scorso veniva da un decimo posto, per cui era ancora più indietro rispetto ai bianconeri oggi. La Juve di quest’anno e il Napoli dello scorso campionato sono due rose che come valori si somigliano. Con un grande generale in panchina e gli incastri giusti, anche a livello di condizione fisica, si può persino vincere come ha fatto Conte nella scorsa stagione. Rispetto al Milan vedo meglio la Juve, per esempio: non è facile per i rossoneri sostituire Theo Hernandez e Reijnders. Sì, hanno portato in Italia un fenomeno a centrocampo come Modric. Hanno tenuto Leao e Pulisic, ma dietro ha perso tanto".