McTominay e De Bruyne: il Napoli ricomincia vincendo. 0-2 col Sassuolo

vedi letture

All'esordio in campionato dei Campioni d'Italia, il Napoli ha battuto il Sassuolo al Mapei Stadium per 0-2 con il gol dello scozzese Scott McTominay, MVP dello scorso campionato, e il la prima rete in Serie A di Kevin De Bruyne.

LA PARITA

Fin dalle prime battute il Napoli ha fatto capire come sarebbe andata la partita, con la rete di McTominay arrivata prima del ventesimo. Cross dalla destra di Politano e colpo di testa imparabile dello scozzese, che ha portato avanti gli azzurri dopo un inizio convincente. Nel prosieguo del primo tempo il Sassuolo ha provato a rendersi pericoloso con Doig, che ha impensierito Meret, ma nel recupero è stato ancora McTominay a sfiorare il gol, colpendo la traversa con un destro a giro da fuori area.

Nella ripresa il copione della partita non è cambiata e nel primo quarto d'ora del secondo tempo gli azzurri hanno chiuso la partita, con il primo gol italiano di Kevin De Bruyne. Il belga ha battuto un calcio di punizione con il destro diretto all'interno dell'area di rigore, ma né Lucca, né Di Lorenzo sono riusciti a deviare il pallone che dopo aver battuto per terra si è insaccato alla sinistra di Turati. Per il resto normale amministrazione per i partenopei, e primi punti in classifica.