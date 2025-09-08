Mercato chiuso? Non all'estero: ultimo giorno in Polonia e Slovenia

di Niccolò Crespi

Il calciomercato estivo in Italia è terminato dallo scorso 1° settembre, ma ci sono ancora vari paesi in Europa e nel mondo in cui è ancora possibile acquistare giocatori di altri club, ancora per qualche giorno:

Dove è ancora aperto il calciomercato

Polonia: lunedì 8 settembre
Slovenia: lunedì 8 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre