Mercato Milan, il voto del CorSport è 6,5: "Per Allegri il colpo vero è Rabiot, ma la partenza di Reijnders è dura da digerire"
Il Corriere dello Sport ha dato i voti questa mattina alle squadre di Serie A per il mercato estivo che si è concluso ieri sera. Il Milan, che è stato uno dei club più attivi, ha preso 6,5 con questa motivazione: "Per Allegri il colpo vero è Rabiot, il suo preferito. Lo ringrazierà sempre, anche (soprattutto?) nella versione di pugile. La qualità sale con Luka Modric, le geometrie diventano più chiare con Ricci, c’è curiosità intorno a Nkunku, ma la partenza di Reijnders è dura da digerire per una squadra con la storia del Milan".
Ecco tutte le operazioni in uscita e in entrata concluse dal club rossonero durante il mercato estivo:
ACQUISTI
Samuele Ricci (centrocampista - Torino), titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista - svincolato)
Pietro Terracciano (portiere - Fiorentina), titolo definitivo
Pervis Estupiñán (difensore - Brighton), titolo definitivo
Ardon Jashari (centrocampista - Club Brugge), titolo definitivo
Koni De Winter (difensore - Genoa), titolo definitivo
Zachary Athekame (difensore - Young Boys), titolo definitivo
Cristopher Nkunku (attaccante - Chelsea), titolo definitivo
Adrien Rabiot (centrocampista - Olympique Marsiglia), titolo definitivo
David Odogu (difensore - Wolfsburg), titolo definitivo
CESSIONI
Francesco Camarda (attaccante - Lecce), prestito con diritto di riscatto e controriscatto
Tijjani Reijnders (centrocampista - Manchester City), titolo definitivo
Kevin Zeroli (centrocampista - Monza), prestito secco
Pierre Kalulu (difensore - Juventus), titolo definitivo
Marco Pellegrino (difensore - Boca Juniors), titolo definitivo
Alessandro Florenzi (difensore), fine contratto
Luka Jovic (attaccante), fine contratto
Theo Hernandez (difensore - Al-Hilal), titolo definitivo
Lapo Nava (portiere - Cremonese), titolo definitivo
Marco Sportiello (portiere - Atalanta), titolo definitivo
Tommaso Pobega (centrocampista - Bologna), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Emerson Royal (difensore - Flamengo), titolo definitivo
Devis Vasquez (portiere - svincolato), risoluzione contrattuale
Lorenzo Colombo (attaccante - Genoa), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Christian Comotto (centrocampista - Spezia), prestito secco
Mattia Liberali (trequartista - Catanzaro), titolo definitivo
Filippo Terracciano (difensore - Cremonese), prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni
Warren Bondo (centrocampista - Cremonese), prestito secco
Alvaro Morata (attaccante - Como), prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni
Malick Thiaw (difensore - Newcastle United), titolo definitivo
Vittorio Magni (difensore - Cesena), prestito con diritto di riscatto
Marko Lazetic (attaccante - Aberdeen), titolo definitivo
Noah Okafor (attaccante - Leeds), titolo definitivo
Andrei Coubis (difensore - Sampdoria), prestito con obbligo di riscatto condizionato
Alejandro Jimenez (difensore - Bournemouth), prestito con obbligo di riscatto condizionato
Yunus Musah (centrocampista - Atalanta), prestito con diritto di riscatto
Samuel Chukwueze (attaccante - Fulham), prestito con diritto di riscatto
